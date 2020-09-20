Son dakika haber | Kırantepe, salgın döneminde de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Kırantepe, salgın döneminde de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekiyor

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kalabalık ortamlardan uzaklaşıp doğaya yönelenler, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki yılın büyük bölümü uçuşa elverişli oluşu ve kolay ulaşımı ile öne çıkan Kırantepe'de yamaç paraşütüne ilgi gösteriyor.

Son dakika haber | Kırantepe, salgın döneminde de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekiyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kalabalık ortamlardan uzaklaşıp doğaya yönelenler, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki yılın büyük bölümü uçuşa elverişli oluşu ve kolay ulaşımı ile öne çıkan Kırantepe'de yamaç paraşütüne ilgi gösteriyor.

Normalleşme dönemiyle macera tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de yamaç paraşütü pilotları gökyüzünü renklendirirken, vatandaşlar da uçuş keyfi yaşıyor.

Kentin kalabalığından kaçan adrenalin tutkunu doğaveserler, Kırantepe'de özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturuyor.

Büyük şehirlere yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve geniş alanıyla ilgi çeken Kırantepe'ye gelenler, deneyimli pilotlarla gökyüzünde süzülmenin yanı sıra kent manzarasında aileleriyle piknik yapma imkanı da buluyor.

"İlgi her geçen gün artıyor"

Fenomen Hava Sporları Kulübü kurucu eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır düzenli yamaç paraşütü faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Faaliyetlerin Türkiye çapında duyulduğunu belirten Yıldız, "Yurt içi ve yurt dışı katılımcılarımızla yamaç paraşütünün her seviyede eğitimini veriyoruz." dedi.

Kırantepe'nin, eğitim sahası olarak Türkiye'deki en uygun bölgelerden biri olduğuna işaret eden Yıldız, uçuşa uygunluk ve paraşütçülerin bu tepeyi kullanmasının vatandaşların da ilgisini çektiğini aktardı.

Serdivan Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin bu faaliyete destek verdiğini anlatan Yıldız, "Biz de elimizden geldiğince en iyi bildiğimiz işi profesyonel bir ortamda hem Sakaryalılar'a hem de tüm Türkiye'ye öğretmeye çalışıyoruz. İlgi her geçen gün artıyor. Bundan da çok mutluyuz." diye konuştu.

Yıldız, salgın sürecinde faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini aktararak, şu an faaliyetlerin açık hava ortamında ve derslik ortamında sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyularak devam ettiğini kaydetti.

"İnsanlar doğada olmayı tercih ediyor"

İnsanların doğada olmayı tercih ettiğini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"İnsanların daha önce buraya ziyaretleri çok azdı. Pandemi sürecinden önce çoğu kişi hafta sonlarını AVM'lerde geçiriyordu, şimdi doğada geçirmeyi tercih ediyorlar. Kırantepe'ye geliyorlar, bizi izliyorlar, sorular soruyorlar, havacılığa ilgileri artıyor. Elimizden geldiğince biz burada yapılan tüm faaliyeti kontrol ediyoruz. İnsanlar uçuşun artık o kadar korkunç bir şey olmadığına, tehlikeli bir spor yapmadığımıza ikna olmuş durumda. İnsanlar bazen burada uçmak için kuyruğa giriyor."

Yıldız, salgın sürecinde insanların evlerde sıkıldığını belirterek, "Enerjimizi evde atamadık. Sakarya, doğası çok güzel bir şehir. Bunu Sakaryalılar'ın yeni fark ettiğini düşünüyorum. Sapanca'da olmayı, yaylalarımızda olmayı, göletlerimizde zaman geçirmeyi seviyorum ve orada insanların arttığını görüyorum. Artılarıyla eksileriyle bu süreci de inşallah en iyi şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırantepe'nin "yamaç paraşütü okulu"na dönüştüğünü, sürekli faaliyetlerin yapıldığını anlatan Yıldız, Türkiye'nin her yerinden gelenlerin olduğunu kaydetti.

Yıldız, bazı kişilerin sadece hobi amaçlı geldiğini, bazılarının ise profesyonel anlamda seviyelerini ilerletip belgeleriyle bu işi yapmak istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim de okul olarak görevimiz onları en başından başlatıp bu profesyonel seviyeye getirmek. Okulumuza başvuran herkesin uluslararası geçerlilikte sertifikaları oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok rahat bir pilot gibi görev yapabiliyorlar."

Yamaç Paraşütü, Serdivan, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırantepe, salgın döneminde de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekiyor - Son Dakika

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