Son dakika haber: Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti - Son Dakika

Son dakika haber: Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti

Gelen son dakika haberine göre Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kayıp olan bir kişi bulurken 12 araç trafikten men edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozanlı vatandaşların huzur ve güvenliği için Kozan İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin muhtelif noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada Trafik kurallarına aykırı bulunan 12 araç trafikten men edildi. Uygulamada maske sosyal mesafe kuralları konusunda da sürücüler uyarılırken 633 kişi sorgulaması yapıldı,293 araç uygulamada sorgulandı. Uygulama da 20 araça trafiğe aykırılıkları nedeni ile 7 bin 398 TL idari para cezası uygulanırken 12 araç trafikten men edildi. Uygulamada arama kaydı olan 7 şahıs yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu.

Son dakika haber: Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti

Adana, Huzur, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 23:42

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kozan'da huzur ve güven uygulaması gerçekleşti - Son Dakika
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