Son dakika haber: Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
08.10.2020 19:31
Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.
Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.
Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.
Son Dakika Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Son Dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detayları belli oldu! İşte sınıf sınıf ders saatleri Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor