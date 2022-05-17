Son dakika haber... Lübnan'daki seçimlerde liman patlaması nedeniyle haklarında soruşturma açılan milletvekilleri yeniden seçildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Lübnan'daki seçimlerde liman patlaması nedeniyle haklarında soruşturma açılan milletvekilleri yeniden seçildi

17.05.2022 18:21
Son dakika haber... Lübnan'daki seçimlerde liman patlaması nedeniyle haklarında soruşturma açılan milletvekilleri yeniden seçildi

Son dakika haberi: Lübnan'da 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı patlaması nedeniyle haklarında soruşturma açılan 2 milletvekili, 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde yeniden seçildi.

Lübnan'da 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı patlaması nedeniyle haklarında soruşturma açılan 2 milletvekili, 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde yeniden seçildi.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı nihai seçim sonuçlarına göre, Hizbullah müttefiki Şii Emel Hareketi'nden aday olan Ali Hasan Halil ve Gazi Zahter seçimleri kazanarak Meclise girmeyi başardı.

Halil ve Zahter hakkında Aralık 2020'de Beyrut Limanı patlamasına ilişkin bazı suçlamalarla soruşturma açılmış ancak bu iki isim milletvekili dokunulmazlıkları dolayısıyla ifade vermeyi reddetmişti.

Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle 2 milletvekiline yöneltilen suçlamalar kamuoyuna yansımamıştı.

Patlamada ölenlerin yakınları endişeli

Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları ise Emel Hareketi milletvekillerinin yeniden Meclise girmesi ve dokunulmazlıklarının kaldırılmaması halinde soruşturma sürecinin uzamasından endişe ediyor.

Patlamada ağabeyini kaybeden 39 yaşındaki Kayan Tleys, "Provoke edilip zorluklara maruz bırakıldık. Kimsenin kanunlardan üstün olmasını istemiyoruz." dedi.

Meclise girmeyi başaran diğer milletvekillerinin duruma müdahil olup ailelere yardım edeceği temennisinde bulunan Tleys, "Umarım adalet için uzun bir süre beklemeyiz." diye konuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından patlamayı soruşturmakla görevlendirilen yargıç Bitar, bazı eski bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zahter'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

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