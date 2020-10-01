Son dakika haber! Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutacak - Son Dakika

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınırlarını bir ay daha kapalı tutma kararı aldı.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin salgının ikinci dalgasıyla mücadele ettiğini ve günlük 600 ila 1000 vakanın saptandığını belirterek, hükümetin salgınla mücadele kapsamında önlemler almayı sürdürdüğünü kaydetti.

Gulyas, bu çerçevede hükümetin 1 Eylül'de ilan ettiğini sınırları kapatma kararını bir ay daha uzattığını söyledi.

Uygulamaya göre Macaristan kendi vatandaşlarının yanı sıra sadece Polonya, Çekya ve Slovakya vatandaşlarının ülkeye girmesine izin veriyor.

Macaristan'da son 24 saatte 848 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 27 bin 309'a, toplam ölü sayısı ise 781'e ulaştı.