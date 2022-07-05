Son dakika haber | 7 ilde 214 şüpheliye yönelik kaçak sigara operasyonu (2)

208 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sigara kaçakçılığı yapan 8 suç grubuna yönelik 7 ilde eş zamanlı başlatılan 'Nefes Operasyonu'nda 208 kişi gözaltına alınırken, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara, Konya, Van, Adana, Osmaniye, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 57 milyon 632 bin 160 boş makaron, 2 milyon 118 bin 577 doldurulmuş makaron, 3 bin 500 kilo kaçak tütün, 62 bin 485 paket kaçak sigara, 1231 kaçak puro/sigarillo, 600 kaçak elektronik sigara ve likiti, 3 bin 999 sahte bandrol, 28 yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesinin ele geçirildi aktarıldı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -