Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada

27.11.2020 14:58
Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada, System.String[]

Son dakika habere göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Levent Yılmaz(35) yönetimindeki 16 LUG 14 plakalı otomobil, 7. Mobilya Sokak'tan caddeye çıkan sürücü Rıza Öztürk(64) yönetimindeki 16 AIY021 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması ve sürücünün sürüklenmesi yer alıyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada

Motosiklet, Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek         
14:40
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi         
13:21
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü         
11:25
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei