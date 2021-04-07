Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetinde Özel Hareket polislerinin gerçekleştirildiği operasyonlar izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi, polis teşkilatının 176.kuruluş yıl dönümüne özel eğitim faaliyetinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligon'unda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde Özel Harekat Polisleri rehine kurtarma operasyonu, meskun mahal operasyonu ile özgüven atışı gerçekleştirildi. 30 Özel Harekat polisinin katıldığı eğitim faaliyetine katılan misafirler polislerin atışlarını hayranlıkla izledi.

Vali Gökmen Çiçek, yaptığı konuşmaya, Özel Harekat polisleri için, "Sizler bizim kahramanlarımızsınız" diyerek başladı. Özel Harekat polislerinin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını ifade eden Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin her karışında, hem sınır içinde, hem de sınır dışında Hendek operasyonlarında, Kuzey Irak operasyonlarına birçok noktaDA hem şehit verdiniz, hem gaziler verdiniz. Ben inanıyorum Özel Harekat kurulduğundan beri ölüme gülerek giden, ölümü korkutan, korkuyu korkutan siz kahramanların dünyada eşi benzeri yoktur. Kurtuluşun şehrinde aynı Kurtuluş Savasında ecdadımızın yaptığı gibi dimdik ayaktasınız. Kahramanlarımız, Özel Harekat polislerimiz eğitimlerinde gece gündüz bu milletin güvenliği için çalıştılar. Bugün bunları hep beraber meziyetlerini kahramanlıklarını bir kez daha görme fırsatı bulduk. Gerçekten onlarla beraber bu ülkede o kadar güvende o kadar huzurlu bir şekilde yaşıyoruz ki namusumuz, milletimizin bütün annelerimizin o güven içerisinde yaşaması yaşlılarımızın, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması bu arkadaşlarımızın kalplerindeki cesaret sayesinde umut buluyor."

Öte yandan eğitimlere izlemek için bölgeye gelen misafirlerin çocuklarına Vali Gökmen Çiçek hediye takdim etti.

Eğitim faaliyetlerini; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, İkmal ve Garnizon Komutanı Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdür Ali Temiz, Hava Meydan Komutanı Albay Büyüköztürk ve davetliler izledi. - AFYONKARAHİSAR