Teknofest roket yarışmalarının birincisi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika

TÜBİTAK yürütücülüğünde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020 kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Roket Yarışmalarında birinci olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan ve bu yıl finalleri Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020, farklı kategorilerde dereceye giren takımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende ödüllerini aldı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2019'da, Roket Yarışmaları Yüksek İrtifa Kategorisi'nde Türkiye birinciliğini elde eden, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Takımı, başarısını yineleyerek tekrar Türkiye birincisi oldu.

Hazar Takımının takım kaptanı Serhat Turas, "İki ayrı takım kurduk hazar takımı adı altında çok mutluyuz. Hem orta hem de yüksek irtifa roket yarışmalarına katılım sağladık. İki kategoride de Türkiye birincisi olduk. Tabi bu çok yoğun geçen bir süreçti. O yüzden böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Geçen senede birinci olmuştuk. Roketimiz 6 bin metre irtifa ile 4 kilogramlık faydalı yük taşıyor ve ardından paraşütler aracılığı ile yere iniş gerçekleştiriyor. Daha sonra tekrar birleştirilip yakıt konduktan sonra tekrar kullanılabilir bir roket aslında. Biz 11 kişilik bir takımız ve hepimiz makine mühendisi öğrencisiyiz. Başarımızı çok çalışmaya borçluyuz. Hedefimiz şirketleşip ülkemizin savunma sanayine katkıda bulunmaktır" dedi.

Hazar takımının Mekanik koordinatörü Egemen Mert ise, "Roketin tasarımını yaptım. Görüyorsunuz 6 bin metreye ulaşıp geldi ama hala sapasağlam. Cumhurbaşkanımız stantımıza geldi ve bize başarılar diledi. Daha yüksek irtifalara ulaşmamızı istedi. Bizde başarı sözü verdik" diye konuştu.

(Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı/İHA)