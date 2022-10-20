TERÖRDEN TEMİZLENEN AMANOS DAĞLARI, EKOTURİZME KAZANDIRILIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TERÖRDEN TEMİZLENEN AMANOS DAĞLARI, EKOTURİZME KAZANDIRILIYOR

20.10.2022 11:43

HATAY'ın terörden temizlenen Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri keşfediliyor.

HATAY'ın terörden temizlenen Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri keşfediliyor. Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, Keşfedilmemiş o kadar doğal güzellikler var ki, bizler de bazılarını ilk defa görüyoruz. Orman parkları kuruyoruz, bal ormanlarını açıyoruz dedi.

Amanoslar'da 1992 yılından bu yana 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik sürdürülen etkin mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgüte vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar terörden tamamen temizlendi.

Hataylılar, endemik bitki türleri, yaban hayatı, akarsuları, göletleri ve şelaleleriyle dikkat çeken Amanoslar'a artık gönül rahatlığıyla çıktıklarını belirtirken, Orman Bölge Müdürlüğü de bölgenin ekoturizme açılması için çalışmalarını yürütüyor. Keşfedilmeyi bekleyen Amanoslar'da bal orman sayısı da 6'ya yükseldi.

'EKOTURİZME AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Amanos Dağları'nın ilgi çektiğini belirten Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, Amanoslar, içerdiği doğal güzellikler bakımından bir tabiat harikasıdır. Yıllarca bildiğimiz üzere, Amanoslar'a çıkılamadı malum sebeplerden dolayı. Şükürler olsun ki, bu olumsuz etkenler ortadan kalktı, şu an rahatlıkla çıkabiliyoruz. Keşfedilmemiş o kadar doğal güzellikler var ki, bizler de bunların bazılarını ilk defa görüyoruz. Buraları halkımıza kazandırmak istiyoruz. Bunlarla ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Özellikle Dörtyol Kuzuculu'da Geçilmez Kanyonu, İskenderun'da Akçay Vadisi ve Akçay Şelalesi. Yine Arsuz'da Arabın Gölü, Meryem Ana Göleti. Aynı şekilde Batıayaz Köprüsü'nden başlayıp, Şahlankaya'dan inen bir parkur var. Yine Kisecik'te Radar Tepe dediğimiz yerde, çok güzel bir alan var. Biz bu alanların tamamıyla ilgili olarak proje yapıyoruz. İnşallah projelerimiz tamamlandığında, Amanosları ekoturizme açmayı planlıyoruz. Ekoturizm sayesinde, bir istihdam yaratmayı planlıyoruz dedi.

'KONAKLAMALI ORMAN PARKI PROJESİ'

Bölgenin tanınırlığına ve turizm potansiyeline katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, şunları söyledi

Orman parkları kuruyoruz. Şimdiki adıyla orman parkları, eski adıyla mesire yerleri kuruyoruz. Bu seneki programımızda 6 tanesi konaklamasız, 1 tanesi konaklamalı orman parkı projelerimiz devam ediyor. Ayrıca bölgemizde kurulu 6 bal ormanımız var. Bu bal ormanlarımızda, arıcılık yapan vatandaşlarımız gidip kovanlarını koyuyorlar. Arıların nektar alabileceği çeşitli bitki türlerini oralara dikiyoruz. Bal üretimini arttırmalarına katkı sağlıyoruz. İnşallah bu yıl Fırnız bölgesinde bir bal ormanı projemiz daha var, kuruluşunu tamamladık. Burayı da vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Amanos Dağları, Ali Özdemir, Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TERÖRDEN TEMİZLENEN AMANOS DAĞLARI, EKOTURİZME KAZANDIRILIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 13:24:58. #1.12#
SON DAKİKA: TERÖRDEN TEMİZLENEN AMANOS DAĞLARI, EKOTURİZME KAZANDIRILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement