Son dakika haber! Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin, 694 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.