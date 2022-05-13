Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

13.05.2022 09:13
Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzümlü'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Erzincan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:55 İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
08:51 Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak
08:38 Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?
08:34 Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement