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Son dakika haber | Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

01.12.2021 08:01
Son dakika haber | Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Son dakika haber... Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika


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