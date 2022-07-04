Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu

04.07.2022 13:02
Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süredir kendisinde haber alınamayan müteahhittin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süredir kendisinde haber alınamayan müteahhittin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerimde yola çıktı. Gökal Beldesinde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan Kia marka cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:06:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement