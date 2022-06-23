Olay yerine ulaşan ekipler, evinin önünde bulunan M.A'nın kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı bilgisi üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.