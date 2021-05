Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale devam ediyor.

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 No'lu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çay, Emirdağ, Sultandağı, Bolvadin Belediyeleri ile çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Santral çevresindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale ediyor.

Bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Yangının çıktığı biyokütle enerji santraline gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.

Çiçek, incelemenin ardından gazetecilere, yangının tesisteki 170 dönüm alan içerisinde etkili olduğunu söyledi.

Yangına 200 personel, 35 itfaiye aracı, 11 arazöz ve helikopterin müdahalede bulunduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Afyonkarahisar Belediyesi, bölgedeki ilçe belediyeleri ile Kütahya, Uşak, Konya, Eskişehir ve çevremizdeki bütün ilçelerin itfaiye ekipleri buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Tesiste çam ağacı kökleri, mısır silajı balyaları ve kavak odunları içten içe yanıyor. Kıvılcımlar çıkarması da diğer yerlere de sıçrama ihtimalini artırıyor. Yangının ilk çıktığı anlardan itibaren saatte 40 kilometre hızla ilerlemesi de biraz mücadelenin uzun sürmesine yol açıyor. Ama arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları var."

Yangının ilk çıktığı andan itibaren 12 kişinin etkilendiğini aktaran Çiçek," Bu arkadaşlarımızın ikisine hastanede müdahale edildi. Biri taburcu oldu, diğeri de bir saate kadar taburcu olacak. Diğer 10 arkadaşımıza da olay yerinde müdahale edildi. Çok şükür sağlık açısından bir can kaybı yok. 3 ahır ile 8 çiftlik de yangından etkilendi. Buradaki en büyük dezavantajımız ve bizi en çok yoran şey şu an rüzgarın hızının devam etmesi, meteoroloji yetkilileri ile görüşmelerimizde rüzgarın hızının saat 23.00 itibarıyla rüzgarın hızının azalmasını bekliyoruz. Ama şuan halen yangın devam ediyor. 200 arkadaşımızı canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor. Çok şükür can kaybımız yok."dedi.

"Bütün görüntüler elimizde"

Çiçek, bölgeden 58 büyükbaş ile 460 küçükbaş hayvanın tahliye edildiğini kaydetti.

Savcılık tarafından yangının ilk çıktığı yerdeki kamera kayıtlarının hepsi alındığına dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili arkadaşlar detaylı bir inceleme yaptıktan sonra doğaldır ki konuşabiliriz. Şu an ama bütün görüntüler elimizde 'herhangi bir sabotaj mı yoksa kendiliğinden mi çıktı', bunun için detaylı bir çalışma gerekiyor. Arkadaşlarımızda bu yönde çalışıyorlar. Yanan mısır silajı balyaları ve ağaç köklerinin bir anda tamamen söndürülmesini ekiplerimiz bugün için çok uygun görmüyor ama ümidimiz bir iki saat içerisinde kontrol altına alabilmek ve etrafını çevirebilmek. İnşallah, rüzgarın hızına bağlı olarak gece saatlerinde yangını kontrol altına almayı umut ediyoruz."

Yangına müdahale çalışmalarını Vali Çiçek'in yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve daire müdürleri de yakından takip ediyor.

Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun kül olduğu belirtilmişti.