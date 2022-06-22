Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü

22.06.2022 13:44
Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü

Son dakika haberine göre KONYA'dan Balıkesir'e, polis meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine giden ailenin bulunduğu otomobil, kamyona çarptı.

KONYA'dan Balıkesir'e, polis meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine giden ailenin bulunduğu otomobil, kamyona çarptı. Kayseri'deki amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen futbolcu Hasan Göğercin (23), kazada yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Göğercin (56) yönetimindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan Arslan'ın (24) kullandığı 42 HNS 44 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Göğercin ve araçtaki Gülcan Göğercin (51) ile Hilal Çelebi (27) yaralandı. Kayseri'de amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğercin ise hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki Göğercin ailesinin, yakınlarının Balıkesir'de polis meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine katılmak üzere yolda oldukları öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Ramazan Arslan da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü - Son Dakika

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