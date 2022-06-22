Kaza, saat 02.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Göğercin (56) yönetimindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan Arslan 'ın (24) kullandığı 42 HNS 44 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Göğercin ve araçtaki Gülcan Göğercin (51) ile Hilal Çelebi (27) yaralandı. Kayseri'de amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğercin ise hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü - Son Dakika

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