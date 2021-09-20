Son dakika haberi... Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Erol Kes için öğle Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yaşamını yitiren Kes'in eşi Serap, kızları Ceren ve Selin Kes, yakınlarıyla çok sayıda basın mensubu katıldı. Kılınan namazın ardından Kes'in cenazesi, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,