Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 27 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak vaka sayısının 208 bin 959'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 51 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, virüse bağlı ölü sayısının 64 artışla 4 bin 129 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 733 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 110 artarak 92 bin 360'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 326 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 6 bin 233'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 796 artarak 3 bin 120'ye ulaştı.

Açıklamada, 2 hastanın daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi.

Toplam 5 bin 445 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1000 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde salgına yine en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka artış sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 267 artarak 56 bin 519'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 3 artarak 465'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 111 artarak 52 bin 970 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 81 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte Kovid-19 sayısı 75 artarak 107 bin 908'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 69 artarak 102 bin 874, ölenlerin sayısı 3 artarak 1731'e çıktı.

Zatürreden 96 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 169'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 353'e yükseldi. Ülkede 1000'e yakın zatürre hastalarının tedavisi sürüyor.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede sıhhi epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu belirterek, ancak dünya ve komşu ülkelerdeki epidemiyolojik istikrarsızlığı dikkate alarak sıhhi kurallara uyma tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, dünyada epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 5 Ekim'den itibaren yabancı ülkelerle uçuşları yeniden başlatmayı durdurmayı ve bazı ülkelerle uçak seferlerini azaltmayı önerdi.

Kırgızistan

Kırgızistan'da hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı artmaya başlarken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 147 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 669'a çıktı.

Ülkede, 188 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 879'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1064 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 274 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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