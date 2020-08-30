Son dakika haberi... Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasına 4 roket düştü iddiası - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin dün akşam saatlerinde hedef alındığı roketli saldırıya ilişkin açıklama yapan İran yanlısı Şii gruplara yakınlığıyla bilinen bir haber ajansı saldırıda 4 roketin ABD Büyükelçiliği binasındaki ABD askeri üssüne düştüğünü iddia etti.

Son aylarda sık sık roketli saldırıya maruz kalan ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge dün akşam saatlerinde yine roketli saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı'ndan bir katyuşa roketinin Yeşil Bölge'de bir boş eve düştüğü açıklamasından sonra, Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara yakınlığıyla bilinen Sabrin News Ajansı, roketi boş alan değil ABD Büyükelçiliği binasındaki ABD askeri üssüne 4 adet katyuşa düştüğü iddiasında bulundu.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermeyen Sabrin News, saldırı sonrası sirenlerin çalındığını ve ABD uçaklarının bölgede keşif uçuşu yaptığını söyledi. Ajans açıklamasında, ülkenin güneyindeki Hille'yi Divaniye kentine bağlayan yolda ABD askerlerine lojistik destek sağlayan bir tıra bombalı saldırı düzenlediği bildirdi.

ABD askerleri ve diplomatlarının bulunduğu Yeşil Bölge geçen Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesi ardından sık sık roketli saldırılar maruz kalıyor.

Saldırıları hiçbir taraf üstlenmezken ABD saldırıların arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor. - ERBİL