BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-isa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Beykoz'dan ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Yangın saat 16.00 sıralarında Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Beykoz, Kavacık, Bozhane ve Riva ekipleri müdahale etti. Çalışmalara yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın alanına polis ekipleri de sevkedildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.