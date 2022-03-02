Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.03.2022 15:01
Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ile birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Fethiye, Muğla, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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