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Son dakika haberi! Fransa'nın 2015 Paris saldırılarının davası Çarşamba günü başlayacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa'nın 2015 Paris saldırılarının davası Çarşamba günü başlayacak

06.09.2021 15:51
Son dakika haberi! Fransa'nın 2015 Paris saldırılarının davası Çarşamba günü başlayacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Fransa'da 13 Kasım 2015 terör saldırılarının olağanüstü davası bin 800 tanık, 300'den fazla avukat, 141 gazetecinin katılımıyla Çarşamba günü başkent Paris'te başlayacak.

Fransa'da 13 Kasım 2015 terör saldırılarının olağanüstü davası bin 800 tanık, 300'den fazla avukat, 141 gazetecinin katılımıyla Çarşamba günü başkent Paris'te başlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te özel bir ağır ceza mahkemesinde 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarıyla ilgili olarak 8 Eylül Çarşamba günün dava başlayacak. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli teraslarda eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçen olayların dava süreci olağanüstü şekilde gerçekleşecek.

9 ay süren davada 20 sanık yargılanacak

13 Kasım saldırılarına ilişkin soruşturma 4 buçuk yıl sürdü ve 9 terörle mücadele yargıcı davada görevlendirildi. Soruşturma dosyasının 542 ciltte bir milyondan fazla sayfanın yer aldığı bildirildi.

Davada saldırıyı gerçekleştiren komando timinin tek yaşayan üyesi Salah Abdeslam ile birlikte 2'si serbest, 11'i tutuklu, 6'sı aranan toplam 20 sanık yargılanacak. Tarihi davada, Eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve dönemin İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ifade verecek. Fransa tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı bir terör davasında tanıklık yapacak.

Davaya yaklaşık bin 800 tanık, 300 avukat ve 141 gazetecinin yanı sıra kamuoyu da katılacak. Davanın kapsamı, sanıkların ve tanıkların sayısı göz önüne alınarak, duruşmaların yaklaşık 9 ay sürmesi planladı. Duruşmanın 25 Mayıs 2022'de bitececeği tahmin ediliyor.

Özel olarak bir mahkeme salonu inşa edildi

Herkesi ağırlayacak büyük kapasitede bir yer bulmanın zor olması nedeniyle, Ile de la Cite'de bulunan Paris'in eski adliye binasında, yeni bir salon inşa edildi. 45 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki "Büyük dava" isimli salon, 550 koltuk kapasitesine sahip. Bin ila bin 200 kişilik kapasitesi olan Temyiz Mahkemesi'nin yaklaşık 15 odası ise duruşmaları canlı izleyebilmek için kullanılacak.

Olağanüstü güvenlik önlemleri

Dava süreci boyunca olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağı bildirildi. Mahkeme günlerinde adliye çevresinde arama noktaları ile çevre girişinde arama noktaları oluşturulacak. Binanın çevresinde bulunan Boulevard du Palais, Quai des Orfvres ve Quai de l'Horloge sokaklarında trafik yasaklanırken yayaların da Quai des Orfvres sokağına girmesi yasaklanacak. Ek olarak çevreden geçen otobüslerin güzergahları da değiştirilecek.

Dava kayıt altında alınacak

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın talebi üzerine dava Ulusal Arşivler için kayıt altına alınacak. Fransa'da, kamuya açık oturumların herhangi bir görsel veya ses kaydı normalde yasak. Ancak 1985 tarihli bir yasa, eğer dava "tarihi adalet arşivlerinin oluşturulması için ilgi çekiciyse" bu kuralın dışına çıkmayı mümkün kılıyor.

Ulusal Arşivlerde saklanacak olan bu görüntüler dava bittikten sonra araştırmacılar tarafından izlenilebilecek ancak görüntülerin yayılması ancak 50 yıl içinde mümkün olacak.

Psikolojik destek

Mağdurlara ve yakınlarına psikolojik destek sağlanacağı bildirildi. Mahkemede 12 profesyonelden oluşan bir ekip bulunacak ve mahkemeye gelemeyenler için telefon hattı kurulacak. - PARİS

Fransa, Kasım, Terör, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Fransa'nın 2015 Paris saldırılarının davası Çarşamba günü başlayacak - Son Dakika


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