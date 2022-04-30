Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını

30.04.2022 17:45
Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanda akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rügarın etkisiyle yayılan yangına 2 arasöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.2 dönüm alandaki ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını
Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını
Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını
Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını
Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını
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Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını - Son Dakika


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