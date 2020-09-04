Son dakika haberi... Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan transfer açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan transfer açıklaması

Son dakika haberleri... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Malaga'nın Faslı kalecisi Munir Mohand Mohamedi ile sözleşme imzalayacaklarını ve yıldız bir 8 numara ile de anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Malaga'nın Faslı kalecisi Munir Mohand Mohamedi ile sözleşme imzalayacaklarını ve yıldız bir 8 numara ile de anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendi milli takımında direkt oynayan bir kaleci ile anlaşma yapacağız. Fas Milli Takımı'nın kalecisi Munir. Malaga'da oynuyor. Fas Milli Takımı'nın da birinci kalecisi." dedi.

Savaş, yıldız bir Afrikalı orta saha ile anlaşmak üzere olduklarını belirterek, "Bir 8 numaranın peşindeyiz, çok büyük bir isim. Geldiği zaman 'Diğer takımlarda niye bu futbolcu yok?' diyebileceğiniz bir isim. Bugün yarın gelişmeler iyi olursa anlaşacağız. 8 numarada her şey tamam, tek sorun, Türkiye'ye gelirse şu an bulunduğu ülkede oturum izni alamıyormuş. Ailesi ile ilgili bir sıkıntısı oldu. Onun dışında her şey tamam aslında. Yabancı futbolcular bu işlere dikkat ediyor. Şu an bulundukları ülkede eşinin ve çocuklarının kalmasını istiyor. Onu çözmeye çalışıyor. Onun dışında ekonomik anlamda sıkıntımız yok. Şu an ismini açıklayamam." ifadelerini kullandı.

Diğer transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan başkan Savaş, "Sol bek aldık. 6 numarayı Alanyaspor'dan aldık. Galatasaray maçında 10 numaramızın çok iyi futbolcu olduğunu gördük. Mame Diouf geldi, takıma güç katacaktır. Geçen yılki takımın yüzde 75'i duruyor. Onlar da rekabet edecekler. Şu an en gencimiz 20 yaşındaki Josef, Galatasaray maçında hatasız oynadı." şeklinde konuştu.

Diouf'tan beklentilerinin büyük olduğunun altını çizen Lütfü Savaş, "Diouf çok yüksek fiyatlarla İngiltere'de oynamış biri. Son 2 yıl biraz yavaşlamış gibi duruyordu. Biz ona hız katacağız, Hatay'ın yemeklerini yedireceğiz. İnşallah önümüzdeki maçta en az 20-25 dakika oynar diye düşünüyorum. Yarından itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. Zaten günde iki defa bireysel antrenman yapan biriydi. Fizik gücü yerinde, kilosu yok. Sıkıntı çıkmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimseden korkacak durumumuz yok"

Savaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu aktardı.

İlk hafta geçen senenin TFF 1. Lig şampiyonu ve Süper Lig şampiyonunun karşı karşıya geleceğini hatırlatan Savaş, "Tabii kağıt üzerinde Medipol Başakşehir takım olarak çok daha güçlü, organize ve ekonomik değeri yüksek görülüyor. Unutulmaması gerekiyor ki geçen sene TFF 1. Lig'de iken Medipol Başakşehir'i kupada elemiştik. Çok net bir skorla elemiştik. Kimseden korkacak durumumuz yok. Çıkacağız futbolumuzu oynayacağız. Kişiliğimizi kaybetmeden top oynayacağız." diye konuştu.

"Ekonomik anlamda Türkiye'de 4-5 rahat kulüpten bir tanesiyiz"

Başkan Savaş, Hatayspor taraftarlarının gururla izleyeceği bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yeni bir takımız. Hem sportif hem de yönetimsel anlamda yapılanıyoruz. İkinci olarak altyapımızı güzel bir şekilde dizayn ediyoruz. Bizim ve sporcularımızın kalacağı, antrenman yapacağı yerlerle ilgili çalışmalarımız var. Vitrin Hatayspor. Öncelikle kişilikli, kimlikli, centilmence futbol oynayacağı bir felsefeyle takımı dizayn ediyoruz. Hatayspor seyircisi gururla gelip, takımını başı dik izlesin. Sportif başarı her zaman gelmeyebilir ama kişilikli futbol oynarsanız insanların şu anki sevgisi devam eder. Tabii ki altyapıdan da milli takıma oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Hatay çok iyi ivme kazandı, bu ivmeyi futboldaki başarımızla taçlandırdık. 4,5 yıl önce takımı aldık, tam düşerken parmağının ucundan tuttuk ve 4,5 yılda 3 lig atlamış gibi olduk. Şu anda belki de ekonomik anlamda Türkiye'de 4-5 rahat kulüpten bir tanesiyiz. Bunun böyle kalmasını amaçlıyoruz. Çok aşırıya kaçmadan, fazla paralara futbolcu almadan takımı götürmek istiyoruz. Her şeyin para olmadığını şampiyon olurken de öğrendik."

Son olarak dün Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçını da değerlendiren Lütfü Savaş, "Sahaya çıkan birçok futbolcumuz 2. ve 3. Lig'de bizimle olan isimlerdi. Bu maçlar ölçü değildir ama en az Galatasaray kadar sahada vardık. Maç da 1-1 bitti. Hiçbir rakibe karşı korkarak sahaya çıkmayacağız. Sonuç ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayacağız. En azından sahaya başımız dik girdik, başımız dik çıktık." diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika haberi... Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan transfer açıklaması

Lütfü Savaş, Hatayspor, Malaga, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan transfer açıklaması - Son Dakika

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