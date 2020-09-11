Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da (2) - Son Dakika

SOYLU'DAN MÜTERCİMLER'E ELEŞTİRİ: HUKUKİ KARŞILIĞINI BULACAKTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da katıldığı güvenlik toplantısı ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze'de incelemelerde bulunan Soylu, çıkışta Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumların tartışıldığı sırada imam hatiplilere karşı nefret söylemi içeren cümlelerini hakkında, "Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların hem ahlaki boyutu olanları düşünenlerdenim ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun için bunu, geçmiş dönemin eski Türkiye'nin anlayışın, büyük Türkiye, güçlü Türkiye vizyonumuzdan ayırmak istediği o anlayışın bir tezahürü olarak görüyorum. Bazen bu işler tortu olarak kalmaz mı? Bunlar tortudur. Eski dönemin tortularıdır. Bunlar bizim konuşmamamız gerekenlerdir. Hepimizi üzen bu tip kategorizasyonlar, Türkiye'nin bugününe, dününe ve yarınına zarar verebileceği yaklaşım biçimleridir. İki tane meselesi var; biri ahlaki biri de hukukidir. Ahlaki meselesi toplum nezdinde karşılığını bulmuş gerekli reaksiyonu almıştır, ayıplanmıştır. Diğeri hukukidir. O da karşılığını bulacaktır" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYANIN PEŞİNE TAKINMAYIN' Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 'ın tutuklanma iddialarını da değerlendiren Soylu, şunları söyledi: "Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Sadece bu belediye için değil, yüzlerce belediyede teftişimiz var. Kimisi şikayete dayalı, kimisi her yıl yaptığımız rutin teftişimizdir. Onun için siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın."

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önemine de değinen Soylu, "Gelecek nesillerimiz; doğru örnekler, doğru şahsiyetleri memleketine adanmış insanları önlerinde görüp, yol haritalarını ona göre çizmeleri gerekiyor. Buranın aslında mimarisi rahmetli Adnan Menderes'in dedesinin evinin mimarisi. İçinde bu detayların tamamı var. Aynı zamanda da bir müze olarak kimliğini, ruhunu ve Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade etmeye çalışan bütün derlemeleri içinde barındırıyor. 3- 4 ay içinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız budur" dedi.

Gökçe ADAR/AYDIN,