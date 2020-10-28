Son dakika haberi | Karabük'te çöplük alanda yangın
28.10.2020 00:58
Son dakika habere göre KARABÜK'te, çöp toplama alanında yangın çıktı.
KARABÜK'te, çöp toplama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yapılan müdahale sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde, Karabük'e bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü mevkisinde bulunan çöp toplama alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de çalışma yapıldı. Söndürme çalışmaları sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kent geneli zaman zaman duman altında kaldı. söndürme çalışmaları devam ediyor.
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