Son dakika haberi... Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılma hızını en aza indirmek için alınan kısıtlama kararlarıyla teyakkuza geçen Marmaris Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedilerini düşünerek hafta sonu boyunca kedi besleme noktalarına mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sokak hayvanlarına karşı özellikle kısıtlama günlerinde vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, "Belediyemiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da sevimli dostlarımız için çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarımızdan ricamız kedi besleme noktaları dışında sokaklara gelişi güzel kedi maması bırakmamaları." ifadelerini kullandı.