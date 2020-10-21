Son dakika haberi: Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor
21.10.2020 13:57
Son dakika politika haberi... TBMM'de, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 'nöbetçi bakan' uygulaması 27 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.
TBMM'de, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 'nöbetçi bakan' uygulaması 27 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.
Geçen yıl ekim ayında başlatılan Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulamasına koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Her hafta 3 'nöbetçi bakan' uygulaması, 27 Ekim Salı günü yeniden başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, salı günü milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki 'Nöbetçi Bakan Odası'nda bir araya gelecek ve talepleri dinleyecek. Her hafta 3 bakan, milletvekillerinin taleplerini dinlemeye devam edecek.
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