Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek

23.03.2022 11:53
Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de sahibinin işkence uyguladığı ve evinin damından attığı köpek yavrusu, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünce sahiplenilecek.

Mersin'de sahibinin işkence uyguladığı ve evinin damından attığı köpek yavrusu, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünce sahiplenilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki müstakil evin damında işkence edildiği anlar kameraya yansıyan ve ardından tedaviye alınan köpek yavrusuna sahip çıkılması için çalışma başlatıldı.

Köpek yavrusunun, Mezitli Hayvan Kliniğindeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince sahiplenilmesi kararlaştırıldı.

Polisler, köpeğin bakımını ve yetiştirilmesini üstlenecek.

Öte yandan, köpeğin işkenceye maruz kaldığı adreste uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edilen 16 güvercin de korumaya alındı.

Zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti

Bir kişinin müstakil evinin damında işkence ettiği köpek yavrusunu aşağı attığı ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmış, yaralı köpek tedavi için veterinere götürülmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Köpeğe işkence edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek
Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek
Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek
Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek

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Sümer Mahallesi, Mersin, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mersin'de işkence edilip damdan atılan köpek yavrusunu polis sahiplenecek - Son Dakika
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