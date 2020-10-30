Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama - Son Dakika

Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama
30.10.2020 10:26
Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama
İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, "Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
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