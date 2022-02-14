Üye Girişi
Son dakika haberi | PENDİK'TE GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika

Son dakika haberi | PENDİK'TE GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN

14.02.2022 17:17
Son dakika haberi | PENDİK'TE GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN

Son dakika haberleri: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ Pendik'te bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/

Pendik'te bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Oku Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde çıktı. Alevler kısa sürede konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Olay yerinde bulunan Mehmet Erdem, "Biz de fark etmedik, dumanlara çıktık. İlk müdahaleyi yaptık ama bizim müdahalemiz yeterli olmadı. İtfaiyeye haber verdik, sonuç bu. Burası hurdalık, hurda malzemelerin olduğu bir yer. Yaralı ya da can kaybı bildiğimiz yok, inşallah da olmaz" dedi.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, İtfaiye, Pendik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | PENDİK'TE GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | PENDİK'TE GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement