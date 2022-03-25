Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

25.03.2022 16:23
Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon - Son Dakika


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