Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR