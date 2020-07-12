Son dakika haberi | TFF 1. Lig: Altay: 0 BB Erzurumspor: 1 - Son Dakika

Son dakika haberi | TFF 1. Lig: Altay: 0 BB Erzurumspor: 1

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar


4. dakikada sağ kanattan Tatos'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tavares'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


12. dakikada Putsila'nın sağdan yaptığı ortada Tatos'un gelişine şutunda kaleci Sehic uzanarak topa sahip oldu.


34. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.


55. dakikada soldan Kerim'in ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Sehic köşeye giden topa sahip oldu.


58. dakikada atak yapan Erzurumspor'da Obertan'ın uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.


68. dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


87. dakikada kazanılan serbest vuruşta Tatos, ceza sahası dışından kaleyi düşündü Erzurumspor kalecisi Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.


Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Özgür Ertem xx


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Abdülhamit Yıldız xx, Özgür Özkaya xx, Tavares x (Kappel dk. 77 x), Putsila xx (Cenk Özkacar 90+4 ?), Turgut Doğan Şahin x (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 72 x), Tatos xx, Kerim Avcı xx (Alhassan dk. 90 ?), Paixao x


Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, İbrahim Öztürk, Murat Uslu, Arda Gezer


Teknik Sorumlu: Sebahattin Yenilmez


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat Uçar xx, Osman Çelik xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut Demir dk. 77 x), Mücahit Albayrak xx, İbrahim Akdağ xx, Scuk xx, Emrah Başsan x (Rashad dk. 60 x), Obertan xx, Sissoko xx (Pote dk. 81 ?), Ömer Şişmanoğlu xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 81 ?)


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artaslan, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Ömer Şişmanoğlu (dk. 68) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Tavares, Abdülhamit Yıldız (Altay), İbrahim Akdağ, Osman Çelik (BB Erzurumspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | TFF 1. Lig: Altay: 0 BB Erzurumspor: 1 - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:16
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00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
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20:05
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