TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan Tatos'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tavares'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
12. dakikada Putsila'nın sağdan yaptığı ortada Tatos'un gelişine şutunda kaleci Sehic uzanarak topa sahip oldu.
34. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.
55. dakikada soldan Kerim'in ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Sehic köşeye giden topa sahip oldu.
58. dakikada atak yapan Erzurumspor'da Obertan'ın uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.
68. dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
87. dakikada kazanılan serbest vuruşta Tatos, ceza sahası dışından kaleyi düşündü Erzurumspor kalecisi Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Özgür Ertem xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Abdülhamit Yıldız xx, Özgür Özkaya xx, Tavares x (Kappel dk. 77 x), Putsila xx (Cenk Özkacar 90+4 ?), Turgut Doğan Şahin x (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 72 x), Tatos xx, Kerim Avcı xx (Alhassan dk. 90 ?), Paixao x
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, İbrahim Öztürk, Murat Uslu, Arda Gezer
Teknik Sorumlu: Sebahattin Yenilmez
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat Uçar xx, Osman Çelik xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut Demir dk. 77 x), Mücahit Albayrak xx, İbrahim Akdağ xx, Scuk xx, Emrah Başsan x (Rashad dk. 60 x), Obertan xx, Sissoko xx (Pote dk. 81 ?), Ömer Şişmanoğlu xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 81 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artaslan, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Ömer Şişmanoğlu (dk. 68) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Tavares, Abdülhamit Yıldız (Altay), İbrahim Akdağ, Osman Çelik (BB Erzurumspor) - İZMİR