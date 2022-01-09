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Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ

09.01.2022 13:31

Son dakika gündem haberi... FRANSA'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın sözde yöneticilerinden Sakine Cansız'ın ölüm yıl dönümündeki anmaya Tunceli Valiliği, 'Teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler' üzerine mezarlık yolunu kapatarak izin vermedi.

FRANSA'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın sözde yöneticilerinden Sakine Cansız'ın ölüm yıl dönümündeki anmaya Tunceli Valiliği, 'Teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler' üzerine mezarlık yolunu kapatarak izin vermedi.

PKK'nın sözde yöneticileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürüldü. Tunceli'de Sakine Cansız'ın ölümünün 9'uncu yılında düzenlenen anma nedeniyle Tunceli Valiliği, mezarın bulunduğu Sütlüce köyü yolunun giriş ve çıkışlarını kapattı. Aralarında HDP milletvekillerinin olduğu bir grup mezarlığa gitmek isteyince güvenlik güçleri izin vermedi. Yapılan görüşmeler sonucunda Cansız'ın mezarına sadece HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın gitmesine izin verildi.

'TERÖR PROPAGANDASI BİLGİSİ ÜZERİNE KÖYE ULAŞIM KISITLANDI'

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Fransa'nın Paris kentinde, 9 Ocak 2013 günü öldürülen PKKKCK terör örgütü mensubu Sakine Cansız isimli teröristin ilimiz Merkez Sütlüce Köyü yolunda bulunan Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında, teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Anılan teröristin öldürülmesinin yıl dönümüne yaklaşılması nedeniyle çeşitli sosyal medya hesaplarından anılan teröristin mezarına toplanma çağrıları ile yine internet siteleri ve sosyal medya üzerinden anılan teröristin ölüm yıl dönümü hatırlatılarak gündem oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen yere gelebilecek kalabalık grup ya da gruplarca yapılabilecek her türlü eylemin ildeki yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir. İlimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla; Sütlüce köy yolu güzergahına ilgisiz kimselerinaraçların tüm giriş ve çıkışları 8 Ocak 2022 günü saat 00.01 ile 9 Ocak 2022 günü saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle kısıtlanmıştır' görüşlerine yer verildi.

Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ
Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ
Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ
Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ

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Tunceli Valiliği, Sakine Cansız, Sütlüce, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: PKK'LI SAKİNE CANSIZ'I ANMAYA TERÖR PROPAGANDASI GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika
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