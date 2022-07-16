Olay, Öglebeli Mahallesi Almatı Caddesinde meydana geldi. Fatma Aslan 'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın bitişinde bulunan ardiyeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlık ve yangın tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Samanlık ve ardiye yangında kül oldu - Son Dakika

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