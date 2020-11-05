Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ö.B. gözaltına alındı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta meydana geldi. Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



Emirgazi, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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