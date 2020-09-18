Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan yolunda bir pastaneyi işleten Ramazan Ç, işyerine gelen kimliği belirlenemeyen kişinin av tüfeğiyle saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Ramazan Ç, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:01 - Kaynak: AA
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