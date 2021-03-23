Son dakika haberleri! Ankara'da hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi - Son Dakika

ANKARA'da Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına 50 fidan dikildi.

Ankara'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa; Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Yenimahalle Eğitim, Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Duran, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kotanoğlu, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Doğan, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Hastane bahçesinde düzenlenen programda, koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi. Fidanların üzerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı kartlar asıldı.

PROF. DR. GÜLÜM: ANILARI BU ORMANDA YAŞAYACAKAnkara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, orman ile sağlık çalışanları arasındaki benzerlik olduğunu ifade etti. Gülüm, sağlık çalışanlarının bir ağaç gibi kendine münhasır özellikleri olmakla birlikte orman gibi ahenk içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Bunun en güzel görünen kısmı halen yaşamaya devam ettiğimiz pandemi süreci oldu. Hamdolsun uluslararası arenada bizi onurlandıran bir mücadele oldu. Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkes ülkenin bütün unsuları ile bir mücadele gösterdi. Bu sayede oldukça iyi bir noktadayız. Bu mücadele sırasında arkadaşlarımızı kaybettik. Onları tekrar şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm Türkiye 'de kaybettiğimiz 384 sağlık çalışanımızın anısına isimlerinin yazdığı ağaçlar dikilerek anıları bu ormanda yaşayacak" dedi.KAYMAKAM DURAL: FİDAN DİKİLMESİNİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUMYenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, "Ümit ediyorum ki bundan sonra hiçbir sağlık çalışanımızı, vatandaşımızı kaybetmeyelim. Ancak bunlar tedbirlere uymak ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız anısına fidan dikilmesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü başarıları, fedakarlıkları gelecek kuşaklara bir fidan gibi armağan edilmiş birer emanet. Bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar ise hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Orman Haftası'nda, toplumun sağlığı için mücadele etmiş sağlık çalışanlarımızın hatırasına yapılan dikim töreninden büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Duran da "Bugün dikeceğimiz fidanları pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden, fedakar sağlık çalışanlarımızın adına dikeceğiz. Bu uzun ve zorlu yolda gecesini gündüzüne katarak emek veren, kendi ailelerinden, sağlıklarından fedakarlık yaparak çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerinde bulundu.