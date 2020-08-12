Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gazetecilerle paylaşılan operasyona ait görüntülerde, narkotik polislerinin eve girişi, şüpheliyi yakalaması, narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada ele geçirilenler yer alıyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya 'da bir kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri polis kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:31

Kaynak: AA

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