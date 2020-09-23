Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı; o anlar kamerada - Son Dakika

Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı; o anlar kamerada

AVCILAR'da karton koli yakarak ateşle oynayan çocuklar, rüzgarın alevleri savurmasıyla park halindeki motosikletin yanmasına neden oldu.

Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı; o anlar kamerada, System.String[]

AVCILAR'da karton koli yakarak ateşle oynayan çocuklar, rüzgarın alevleri savurmasıyla park halindeki motosikletin yanmasına neden oldu. Yanan motosiklet sokak sakinleri tarafından söndürülürken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta 3 çocuk iki bina arasına girerek kolileri yaktı. Yanan koli rüzgarın etkisiyle savrularak, park halindeki motosikletin altına girdi. Koliden yükselen alevin motosikleti tutuşturduğunu gören çocuklar panikleyip kaçtı. Bir kadın yanan koliyi motosikletten uzaklaştırsa da alevler bütün motosikleti sardı. Bir sokak sakini de yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın tüpü çalışmayınca o da başarılı olamadı. Daha sonra bir kadın bahçesinden çektiği hortum ile su sıkarak yangını söndürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri karton ile motosikleti yakan çocukları aileleri ile birlikte polis merkezine götürdü.


Yeşilkent Mahallesi, Kamera, Yangın, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı; o anlar kamerada - Son Dakika

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