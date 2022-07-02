Son dakika haberleri... Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'ya şehit ateşi düştü

02.07.2022 22:22
Son dakika haberleri... Bursa'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberler... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında nehre düşen Teğmen Halis Keskin şehit oldu. Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Sarnıç köyü nüfusuna kayıtlı şehidin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına ise acı haberi ulaştı. Yarın uçakla Yenişehir Havaalanına getirilecek olan şehit teğmenin cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hakkari, Piyade, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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