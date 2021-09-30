İZMİR'in Aliağa ilçesinde eşi Tekin Yaşmin (27) tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilip, bıçaklanan ve başına tabureyle vurulan İranlı Khadijeh Khodajou'nun (25) avukatları, sanığın 'kasten yaralama' değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması için mücadele edeceklerini söyledi.

Olay, 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve uyuşturucu kullanan Tekin Yaşmin ile olaydan bir gün önce de darbettiği eşi Khadijeh Khodajou arasında tartışması çıktı. Yaşmin'in uyuşturucu kullanması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşmin, iki çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu darbetti, ardından da mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Khodajou, can havliyle balkona kaçtı.

Peşinden giden Yaşmin, burada da şiddete devam edip, kadının başına tabureyle vurdu. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Yaşmin polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşmin, tutuklandı.

Öte yandan Khodajou'nun darbedildiği o anlar, komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Evin içinden gelen çığlık seslerinin duyulduğu görüntülerde Khodajou'nun balkona kaçtığı, bu sırada peşinden gelen Yaşmin'in tabureyle eşinin başına vurduğu anlar yer aldı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Olayın ardından Elif Büşra Berber ile İslam Gezer, sosyal sorumluluk kapsamında Khadijeh Khodajou'nun avukatlığını üstlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Elif Büşra Berber, sanık Tekin Yaşmin'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Berber, "Yargılamada suçun nitelendirilmesi yapılırken, yaşanan olayın basit bir yaralama olayı olarak değerlendirilmemesi için mücadele vereceğiz. Khadijeh Khodajou, evli olduğu erkek tarafından defalarca şiddete uğramış, son yaşadığı olayda ise resmen canına kastedilmiştir. Bu acımasız eylemin, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama' suçu olarak değil, cezalandırma sınırı daha yüksek olan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hiçbir kadının yalnız yürümeyeceğini belirten avukat İslam Gezer ise, "Khadijeh Khodajou'nun talebi doğrultusunda artık devam ettirilmesi imkansız hale gelen evlilik birlikteliğini sonlandırmak amacıyla boşanma davası hazırlığına da başlamış durumdayız. Khodajou'nun yüzündeki bıçak yarası, toplumun kanayan yarasıdır. Her zaman ve her yerde, hiçbir kadın hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek" diye konuştu.