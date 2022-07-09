İki ilimizde sel felaketi! Annesini kurtarmak için oğlu da suya atladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İki ilimizde sel felaketi! Annesini kurtarmak için oğlu da suya atladı: 1 ölü, 1 yaralı

09.07.2022 21:54

Eskişehir ve Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir çok işyerini ve apartmanın giriş katlarını su bastı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evlerinin önünde oturan 70 yaşındaki kadın sel sularına kapıldı. Annesini o halde gören oğlu ise suya atladı. Yaşlı kadının cansız bedeni 500 metre ileride bulunurken oğlu ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir ve Bilecik'te etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok işyerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı.

ANNESİNİN SUYA KAPILDIĞI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir ve Bilecik'te sağanak nedeniyle sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü, 1 yaralı

EVDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Eskişehir'dede aniden bastıran sağanak yağmur günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı'nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Bir çok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi'nde Ali Osman Çetinkaya'ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü (2)

AFAD HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPTI

AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi. Bozan Mahallesi'nde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

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Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi! Sele kapılan kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi! Sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki ilimizde sel felaketi! Annesini kurtarmak için oğlu da suya atladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki ilimizde sel felaketi! Annesini kurtarmak için oğlu da suya atladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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