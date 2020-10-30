Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

30.10.2020 13:31
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 31,24...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 31,24 33,14 -5,73
Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,36 -4,91
Deva Holding 21,80 22,76 -4,22
Aygaz 10,97 11,45 -4,19
Migros Ticaret 37,86 39,50 -4,15
MLP Sağlık 16,50 17,18 -3,96
Türk Traktör 108,00 112,00 -3,57
İndeks Bilgisayar 16,75 17,37 -3,57
Pegasus 39,46 40,80 -3,28
Çemtaş 13,51 13,95 -3,15
ASELSAN 16,86 17,40 -3,10
Koza Madencilik 12,18 12,57 -3,10
Bagfaş 16,33 16,85 -3,09
Coca Cola İçecek 44,68 46,10 -3,08
Sasa Polyester 15,56 16,05 -3,05
Alarko GMYO 16,84 17,37 -3,05
Netaş Telekomünikasyon 20,06 20,68 -3,00
Bizim Mağazaları 14,60 15,05 -2,99
Tat Gıda 10,52 10,83 -2,86
Anadolu Grubu Holding 17,66 18,18 -2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Holding, Alcatel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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