Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,24
|33,14
|-5,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|9,36
|-4,91
|Deva Holding
|21,80
|22,76
|-4,22
|Aygaz
|10,97
|11,45
|-4,19
|Migros Ticaret
|37,86
|39,50
|-4,15
|MLP Sağlık
|16,50
|17,18
|-3,96
|Türk Traktör
|108,00
|112,00
|-3,57
|İndeks Bilgisayar
|16,75
|17,37
|-3,57
|Pegasus
|39,46
|40,80
|-3,28
|Çemtaş
|13,51
|13,95
|-3,15
|ASELSAN
|16,86
|17,40
|-3,10
|Koza Madencilik
|12,18
|12,57
|-3,10
|Bagfaş
|16,33
|16,85
|-3,09
|Coca Cola İçecek
|44,68
|46,10
|-3,08
|Sasa Polyester
|15,56
|16,05
|-3,05
|Alarko GMYO
|16,84
|17,37
|-3,05
|Netaş Telekomünikasyon
|20,06
|20,68
|-3,00
|Bizim Mağazaları
|14,60
|15,05
|-2,99
|Tat Gıda
|10,52
|10,83
|-2,86
|Anadolu Grubu Holding
|17,66
|18,18
|-2,86
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi