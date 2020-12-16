Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 15,43 15,90 -2,96 Arçelik 30,78 31,60 -2,59 Özak GMYO 5,29 5,42 -2,40 MLP Sağlık 19,06 19,32 -1,35 Tümosan Motor ve Traktör 12,95 13,08 -0,99 Brisa 19,94 20,14 -0,99 Gübre Fabrik. 48,26 48,74 -0,98 Deva Holding 24,38 24,62 -0,97 Net Holding 3,25 3,28 -0,91 Doğuş Otomotiv 27,16 27,40 -0,88 Kordsa Teknik Tekstil 15,14 15,26 -0,79 Bim Mağazalar 70,50 71,00 -0,70 Bursa Çimento 8,92 8,98 -0,67 Enerjisa Enerji 10,99 11,05 -0,54 Zorlu Enerji 2,69 2,70 -0,37 Alkim Kimya 14,57 14,62 -0,34 Ford Otosan 126,80 127,00 -0,16 Türk Telekom 8,12 8,13 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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