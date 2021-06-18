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Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da - Son Dakika

Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da

18.06.2021 15:35
Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da, System.String[]

Son dakika haberi: MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ı işletecek olan Accor Grubu ile Delta Yatırım Holding'in iştiraki İnci Turizm A.Ş. arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşma İstanbul'da imzalandı.

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ı işletecek olan Accor Grubu ile Delta Yatırım Holding'in iştiraki İnci Turizm A.Ş. arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşma İstanbul'da imzalandı. İnci Turizm A.Ş.'nin toplam 35 Milyon Dolar yatırımla hayata geçirdiği otel, ünlü mimar Mustafa Toner imzasını taşıyor.

İmza törenine İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü ve Accor'un Türkiye ve Azerbaycan'daki lüks markalarından sorumlu başkan yardımcısı Uğur Talayhan ve şirketin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Orkun Petekçi katıldı.

Yıl sonuna kadar Türkiye'de 5 yeni otel

Orkun Petekçi, Accor Grubu'nun Türkiye'de 56 tane otelinin olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 tane otel açacaklarını, 2023 yılına kadar da toplanm 15 otelin açılacağını kaydetti. Türkiye'deki otel sayısını 71'e yatak sayısı 14 bine çıkaracaklarını kaydeden Petekçi, turizm yatırımı için hala potansiyel olduğunu kaydetti.

"Yeni markalarımız ile Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz"

Türkiye'de büyümeye devam edeceklerini söyleyen Accor CCO'su Yiğit Sezgin, şöyle devam etti: "Accor Grubu olarak, Türkiye'de 13 marka ve 56 otelden oluşan mevcut portföyümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. İnci Turizm A.Ş. ile imzaladığımız sözleşme ile Accor Grubu çatısı altındaki MGallery markamızın yeni otelinin Bodrum'da açılacağını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 34 ülkede 107 otel ile unutulmaz hikayaler yaşatan koleksiyon otel markamız MGallery, muhteşem mimarisi ve canlı iç mekanlarıyla Temmuz ayında Yalıkavak'ta kapılarını açıyor."

"35 Milyon Dolarlık yatırım yaptık"

Accor Grubu tarafından işletilecek olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ın, Bodrum'a ve Türk turizmine yeni bir soluk getireceğini belirten İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, bu işbirliğinin dünya çapında ünlü diğer gruplara da ilham vereceğine inandıklarını söyledi. Pandemi yüzünden sezon doluluklarının geçen yıl Bodrum'da yüzde 90'lardan yüzde 60'lara düştüğünü hatırlatan Murat Delibalta, "Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki büyük düşüş, Bodrum'u da olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber 2021 yılı ikinci yarısından itibaren tüm dünya ve Türkiye'deki aşılama sayılarının artması ile negatif trendin sona ermesi sonucu turizmde de toparlanma beklentileri bulunmaktadır. Özellikle 2022 yılından itibaren 2019 rakamlarına ulaşmak tüm turizmcilerin genel beklenti ve hedefleri olarak görülmektedir. Biz de geleceğe dair umutluyuz. Bu yıl için yüzde 60 olarak planladığımız doluluk oranlarının pandemi sonrasında yüzde 90'a ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

"Özel kum plajı var, gastronomide iddialı"

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, Bodrum yarımadasının kuzeybatısında, Bodrum'un en popüler destinasyonlarından biri olan Yalıkavak'ta, beldenin en küçük ve sakin koyu olan bir bölgede 13 dönümlük denize sıfır bir alana kuruldu.

"Oda fiyatları 400 Euro seviyesinde"

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, dünyaca ünlü markalar, restoranlar ve gece kulüpleri ile Bodrum'un kalbi olan Yalıkavak Marina'ya yalnızca birkaç dakika mesafede yer alıyor. 35'i süit olmak üzere 102 odası bulunan otelde, özel kum plaj, sonsuzluk havuzu, spor tutkunları için tam donanımlı bir spor salonu, kapalı havuz ve Spa bulunuyor.

102 odalı lüks tesisin, arsa bedeli dahil, 35 Milyon Dolara mal olduğunu kaydeden Murat Delibalta, ilk yıl için otelde yüzde 60 doluluk beklediklerini, ortalamış oda fiyatının ise 400 Euro civarında olmasını hedeflediklerini kaydetti. - MUĞLA

Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da
Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da

İstanbul, Yatırım, Turizm, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum'da - Son Dakika Ekonomi


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