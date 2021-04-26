OSMANİYE'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye- Adana D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Toprakkale ilçesi sınırlarında yer alan fabrikadan çıkan dumanlar, gökyüzünü kapladı. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında patlama riskine karşı jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri de alındı. Bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.