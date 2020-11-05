PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan üç işçiden Mehmet Reşat Keskin'in cenazesi memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Keskin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Van'ın Edremit ilçesine getirildi.

Eski Eminpaşa Camisi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından İl Müftü Vekili Sacid Emiri cenaze namazı kıldırdı.

Cenaze namazının ardından 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi, Eski Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Keskin'in yakınları katıldı.

Törenin ardından Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi.

Olay

Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.