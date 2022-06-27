Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

27.06.2022 22:37

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Samsun'da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir bisikletçi dükkanında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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